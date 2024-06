Neposredni dokazi veliko bolj kažejo na krivdo policista, ki pa je umrl leta 2015, je v 118-stranskem poročilu ugotovil sodnik Ryan Horsman. Prišlo je tudi do preiskovalnih in postopkovnih napak, je opozoril.

Takoj po sodbi so odvetniki Sandre Hemme zahtevali njeno izpustitev iz zapora. Po poročanju časnika ima tožilstvo zdaj 30 dni časa, da se odloči, ali jo bo ponovno obtožilo ali pa obtožbe opustilo. Če jo izpustijo, bo njena obsodba tudi uradno postala najdaljša znana kriva obsodba kake ženske v zgodovini ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 1980 je Hemme dobila dosmrtno ječo zaradi umora 31-letnice v kraju St. Joseph. "Edini dokaz, ki povezuje Hemme z zločinom, so njene lastne protislovne nedokazane izjave, izjave, ki jih je dala, ko je bila v psihični krizi in v fizičnih bolečinah," je v poročilu zapisal sodnik. Za to pa ni bilo ne motiva ne forenzičnih dokazov, je dodal.

Glede na sodnikovo poročilo so odvetniki obsojene pojasnili, da se je v času, ko naj bi policiji priznala umor, po živčnem zlomu zdravila z močnimi zdravili, zaradi katerih ni mogla niti dvigniti glave. Po drugi strani pa so pri policistu, ki bi lahko po mnenju sodnika Horsmana zagrešil dejanje, našli uhane žrtve in odkrili druge sumljive okoliščine, a tega preiskovalci niso povedali odvetnikom obtožene.

Poleg tega se preiskava proti policistu ni nadaljevala, prikrili so tudi informacije o njegovi kriminalni preteklosti. Sodnik je tudi opozoril, da takratna obramba ni predstavila dokazov o njeni psihični stiski in zmedenosti obtožene.