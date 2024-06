Za Gajserjem je skorajda popoln konec tedna, prepričljivo je slavil tudi v sobotnih kvalifikacijah, ko je na razmočeni progi tekmece ugnal kar za 34 sekund.

V prvi današnji vožnji je solidno startal in se hitro prebil do vodstva. Tega je zadržal do konca kljub pritisku tako Prada kot Nizozemca Jeffreyja Herlingsa.

V drugo je še bolje startal, se v prvem ovinku prebil v vodstvu in tako izognil kasnejšemu kaosu drugega ovinka. V njem je padel Prado, nato pa ga je povozil Nizozemec Calvin Vlaanderen, ki se mu ni mogel izogniti. Španec je poskušal voziti naprej, a je zaradi bolečin predčasno končal nastop.

V ospredju sta Gajser in Herlings bila napet dvoboj, okoli deset minut pred koncem je Nizozemec napadel, a pri tem storil napako in spet zaostal. Nato pa je še večjo napako storil Gajser, zdrsnil v levem ovinku in Herlingsu predal prvo mesto.

Slovenski as je ciljno črto prečkal kot drugi in s skupno 47 točkami vseeno dobil VN Italije pred Herlingsom (45) in tretjim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (36). Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar je bil v prvi vožnji 12., v drugo pa celo osmi za skupno 22 točk v Maggiori in najboljšo uvrstitev na posamični VN.

»Bilo je dobro ... Vseeno sem zelo zadovoljen, še posebej s starti dirk. Za nami je dober vikend, škoda mi je le padca. Zdelo se mi je, da imam vse pod nadzorom, a po majhni napaki mi je odneslo sprednje kolo, kar je Jeffrey izkoristil in se odpeljal mimo,« je v uradni izjavi po dirki dejal Gajser.

»Zmagati tukaj je odlično. To je tako zame kot za ekipo nekakšna domača dirka. Zelo smo zadovoljni in še enkrat bi se rad zahvalil svoji ekipi,« je še dodal zdaj bolj prepričljivo vodilni v skupnem seštevku. Konec tedna je začel s štirimi točkami prednosti, zdaj je ta narasla na 34 točk

Po polovici SP ima namreč Gajser 511 točk, Prado pa je ostal pri 477. Herlings je na tretjem mestu s 440 točkami. Pancar je skupno 15., zbral pa je 116 točk.

V razredu MX2 je v Maggiori nastopil tudi Jaka Pekljaj in ostal brez točk. V prvo je bil 25., v drugo pa je končal dve mesti slabše.

Preizkušnjo je sicer dobil Belgijec Sacha Coenen pred rojakom Liamom Evertsom. Oba sta zbrala 43 točk, a je bil v drugi vožnji boljši Sacha Coenen. Pekljaj je bil skupno 28.

V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Nizozemec Kay de Wolf, ki ima 473 točk, drugi je Nemec Simon Längenfelder (425), tretji pa Belgijec Lucas Coenen (421).

Po dirki v Maggiori bodo imeli dirkači dva tedna premora ter nato odšli v Indonezijo, kjer bosta na sporedu dve dirki v zaporednih koncih tedna v Lomboku.