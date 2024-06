Tragično se je končalo iskanje devetletne Valerie, ki je pred letom in pol z mamo, babico in triletno sestrico Victorio pred vojno v domovini pobegnila v Nemčijo. Dober teden po izginotju so njeno truplo našli v gozdu štiri kilometre stran od doma, nedolgo zatem so v Pragi aretirali njenega domnevnega morilca, bivšega fanta njene mame. 36-letni državljan Moldavije Andrei je po nasilni smrti devetletnice pobegnil na Češko, kjer sicer živi, prijeli pa so ga v neki restravraciji. Da je glavni osumljenec v primeru, je policija odločila po ogledu posnetkov nadzornih kamer v bližini Valeriinega doma, saj se je v času dekličinega izginotja smukal po soseski. Točen motiv še ni znan, naj bi pa Valeria nekaj dni pred nasilno smrtjo povedala, da ji sledi nek moški. Andrei je bil na dan njenega izginotja v stiku z dekličino mamo, svojo bivšo partnerko. Ta je za nemški Bild povedala, da je imela z njim zadnje čase nemalo težav.

Valerio je kot pogrešano pred dvema tednoma prijavila njena mama, ko je deklica izginila na poti iz šole v kraju Döbeln na Saškem. Nekaj več kot teden dni jo je iskalo več kot štiristo policistov, njeno truplo pa so potem našli v gozdu. Pred nekaj manj kot dvema letoma se je v Nemčijo zatekla pred ruskimi bombami in v upanju na boljše, mirnejše in bolj varno življenje. V domovini je ostal njen 32-letni oče Roman G., ki se je boril na fronti na vzhodu Ukrajine. »Ne znam razložiti, kako se počutim. Skušam zdržati,« je za Bild med vožnjo iz Ukrajine v Nemčijo povedal glede najhujše nočme more za starša. Ko je izvedel, da je njegova devetletnica pogrešana, si je takoj začel urejati dokumente za pot, da bi jo v Nemčiji tudi sam pomagal iskati. Bil je prepozen. Zdaj lahko le še upa, da je Valeria nekje na lepšem: »V to sem in moram biti prepričan.« Upa, da bo dobil od policije odgovore na določena vprašanja, pa še, da bo Valerio lahko odpeljal nazaj domov in jo tam pokopal. Konec tedna so zaradi tragične zgodbe odpovedali lokalni festival, v središču mesta v bližini stanovanja, kjer je deklica živela, pa se je zbralo okoli dva tisoč ljudi, ki so se ji tako poklonili. Prinesli so rože, igrače in prižigali sveče.

Umoril jo je stric

Nekaj dni zatem, ko se je za Valerio izgubila vsaka sled, je na drugi strani Evrope izginila enajstletna Vasiliki Nikolopoulou. Starši so njeno izginotje policiji prijavili v noči z nedelje na ponedeljek, ko se v vasi Myrtia na zahodu grškega polotoka Peloponez ni vrnila domov. Najstnico so iskali tudi s pomočjo medijev, aktivirali so tudi sistem Amber Alert za pogrešane otroke. Na žalost so dekle še isti dan našli v grmovju na neki njivi. Bila je mrtva. Na posnetku nadzorne kamere so videli, da je Vasiliki sedla v avto svojega 37-letnega strica in se z njim odpeljala. Sprva je zanikal, da bi nečakinji storil kaj žalega, a se je kaj hitro zlomil in priznal zločin. Enajstletnico je namreč skušal posilititi, ona se mu je nekako uspela izviti iz prijema ter mu zagrozila, da ga bo zatožila staršem. Počutil se je ujetega, izhoda iz situacije ni videl. Zagrabil je izvijač, jo večkrat zabodel v vrat, hrbet in srce, potem pa se znebil trupla.

Izkazalo se je, da je bil osumljeni že pred leti obsojen na devetletno zaporno kazen zaradi posilstva 14-letnice, a naj bi ga po pritožbi izpustili na prostost. Zgražanje v javnosti je spodbula tudi novica, da se je domnevni morilec v ponedeljek zjutraj oglasil pri dekličinih starših ter ju tolažil. Prav tako je na spletna družbena omrežja objavlal pozive k njenemu iskanju. Skupnost v otoški vasici težko sprejema, da je med njimi tako dolgo živel spolni napadalec in morilec. Med pogrebom enajstletnice je tako nekdo z baklami zažgal osumljenčev dom, a na srečo ni bilo poškodovanih, saj je njegova družina v strahu pred maščevanjem že prej pobegnila iz vasi. »Mama mi je sporočila, da hiša gori. Ne vem, kdo je to storil. Cel zadnji del je uničen. Ponorim vsakič, ko mi kdo omeni moža. Starejšim otrokom sem že povedala, da zanje ne obtaja več,« je za grške medije spregovorila osumljenčeva žena, ki je zadnji teden v hudem šoku. Tako kot cela vas je tudi sama vedela za posilstvo 14-letnice, a je verjela, da je mož nedolžen. »Nihče ne bi smel doživeti tega, kar je Vasiliki. Julija, njena mama, je moja sestra. Nerazdružljive sva že vse od otroštva. Želim si, da bi ji lahko tudi sedaj stala ob strani,« je pojasnila. Moža noče nikoli več videti, iz dna srca upa, da bo »crknil« v zaporu.