V tožbi navajajo, da je podjetje Ticketmaster več let zlorabljalo prevladujoči položaj na trgu za višanje cen vstopnic, izrivanje konkurence in omejevanje izbire tako za potrošnike kot tudi za umetnike in prizorišča.

Sodišče je ukrepalo potem, ko je lani izbruhnilo ogorčenje zaradi zasoljenih cen vstopnic za koncertno turnejo popularne pevke Taylor Swift. Tožba navaja, da podjetje prizoriščem, nastopajočim in organizacijam grozi s povračilnimi ukrepi, če bodo poslovali s konkurenco, ki je skorajda ni.

Podjetje je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno in zagotovilo, da deluje v skladu s pravili trga. Zatrdilo je celo, da je prispevalo k znižanju cen vstopnic.