Španci so na uvodu evropskega prvenstva v nogometu Hrvatom v Berlinu porezali krila. Premagali so jih namreč kar s 3:0, vse tri gole pa so zabili v prvem polčasu, ko so zadeli Alvaro Morata (29. minuta), Fabian Ruiz (32.) in Daniel Carvajal (47.). V drugem polčasu so bili Hrvati boljši, ustvarili so si nekaj lepih priložnosti, zapravili pa so tudi najstrožjo kazen. Končna statistika je bila celo rahlo na strani Hrvatov, s čimer se Španci niso obremenjevali, saj so vknjižili tri točke. V skupini smrti, takšen naziv ima skupina B, je v večernem dvoboju Italija upravičila vlogo favorita ter z 2:1 (2:1) premagala Albanijo.

Spremembi v enajsterici?

Hrvaški mediji so se dan po porazu razpisali o tem, katera bi bila prava začetna enajsterica proti Albaniji, ki bo morala biti napadalnejša kot proti Italiji. V Večernjem listu pišejo, da bi lahko grel klop Marin Pongračić, ki naj bi ga na levem krilu zamenjal hitrejši Borna Sosa. Pravijo, da bi moral tudi Ivan Perišić v napadu igrati od prve minute, in sicer ob Andreju Kramariću in Lovru Majerju, kar bi pomenilo, da bi se na klop preselil Ante Budimir.

Medtem ko so se hrvaški mediji že ozrli proti tekmi drugega kroga, ki jo bodo igrali v Hamburgu v sredo ob 15. uri proti Albaniji, jim je šlo precej bolj v nos, zakaj je enajstmetrovko po prekršku nad Brunom Petkovićem izvajal rezervist kar sam. »Za najstrožjo kazen sta zadolžena Andrej Kramarić in Luka Modrić, toda nihče od njiju ni bil v igri. Ko takšne poteze ne moremo rešiti s klopi, obstaja hierarhija znotraj ekipe. Po mojem mnenju bi moral izvajati enajstmetrovko Perišić ali Majer. Ne skrbite, podrobnosti bomo rešili sami,« je odgovoril hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Lamine Yamal za zgodovino

Statistika z velikih tekmovanj je pred drugim krogom skupine smrti na strani Hrvaške. Doslej je na velikih tekmovanjih v drugem krogu skupinskega dela dosegla sedem zmag in pet remijev, grenkobe poraza pa še ni doživela. Zmago Italije proti Albaniji so Hrvati komentirali s pričakovano, medtem ko jih Albanci niso navdušili. Hrvaški poročevalci iz Nemčije opozarjajo, da Albancev ne smejo podcenjevati ter da nujno potrebujejo tri točke v boju za napredovanjeiz skupine. Precej slabšo statistiko ima Hrvaška s tretjih tekem v skupini, ko se bo v Nemčiji pomerila z Italijo. Dosegla je namreč štiri zmage, dva remija in šest porazov.

Podobno razočaranju Hrvaške je bilo veselje v Španiji, ki se že vidi na evropskem vrhu, kjer je že bila v letih 1964, 2008 in 2012. Pri Marci so napisali, da Španija odpira šampanjec, pri Asu pa so bili navdušeni nad fizično pripravo reprezentance, »ki je zadušila vse akcije Modrićeve ekipe.« Pri El Paisu pravijo, da so odslej dovoljene sanje po osvojitvi evropske lovorike. Izpostavimo še, da je bil Lamine Yamal najmlajši nogometaš, ki je igral na tekmi evropskega prvenstva. Pri vsega 16 letih je bil namreč krilni igralec Barcelone član začetne enajsterice proti Hrvaški.

Hamburg v oranžnem

Italijani so postali mojstri uvodnih tekem prvenstev, saj so prvič v zgodovini dobili uvodne štiri. Sicer so najprej doživeli hladen tuš, saj so se po vsega 23 sekundah znašli v zaostanku, ko je Albanijo z najhitrejšim zadetkom v zgodovini evropskih prvenstev spravil v delirij Nedim Bajrami. Odgovor Italije je bil silovit, saj je že v enajsti minuti izenačil Alessandro Bastoni, pet minut kasneje pa je končni rezultat postavil Nicolo Barella, po mnenju mnogih najboljši posameznik na igrišču. Vendarle je ta čast pripadla Federicu Chiesi, krilnemu napadalcu Juventusa.

Švica je proti Madžarski potrdila zmago s 3:1 v sodnikovem podaljšku ter se v skupini točkovno izenačila z Nemčijo, ki je v uvodnem dvoboju prvenstva s 5:1 nadigrala Škotsko. Zelo odprta in atraktivna tekma je bila prva današnja, in sicer med Nizozemsko in Poljsko. Hamburg je bil poplavljen z oranžno barvo, posnetki so bili neverjetni. Kažejo, da je bilo v mestu več deset tisoč navijačev. Nizozemci so v 16. minuti prejeli gol, ko je po podaji iz kota zadel Adam Buksa, ki je bil v začetni enajsterici namesto poškodovanega Roberta Lewandowskega. Zmagoviti zadetek za zmago z 2:1 so Nizozemci dosegli v 83. minuti, ko je po vsega dobri minuti igre zadel džoker s klopi Wougt Weghorst.