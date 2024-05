Nagrade BIG SEE so bile sprva regionalne in namenjene sistematičnemu raziskovanju in spodbujanju ustvarjalnega in poslovnega potenciala jugovzhodne Evrope. Kmalu so prerasle regionalne okvire in postale mednarodne. Danes prispevajo k edinstvenim in izvirnim ustvarjalnim dosežkom na področju arhitekture, notranje opreme, izdelkov in modnega oblikovanja po vsem svetu.

Marles Lumniya je sodobna in navdihujoča hiša, ki je s svojo zasnovo idealna in prva izbira za dom vsake družine, saj postavlja v ospredje udobje bivanja in funkcionalnost ter s tem postavlja nove standarde bivanja. Odlikujejo jo popolna personalizacija in funkcionalne prostorske rešitve, kar omogoča edinstvenost vsakega objekta. Modularna izbira je enostavna in primerna za različna okolja, hkrati pa omogoča kreativno izražanje posameznika. Toplina, udobje in sodobna arhitektura, ki je pisana na kožo družinskemu življenju.