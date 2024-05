Brown je bil s 40 točkami najboljši strelec Bostona in izenačil osebni rekord v končnici. Po 23 točk sta dodala Jayson Tatum in Derrick White, Holiday pa je prispeval 15 točk in 10 asistenc.

Prihodnji dve tekmi bosta v Indianapolisu, prva od njih v noči s sobote na nedeljo. Pacers so v letošnji končnici na domačem igrišču še brez poraza, na njem so v rednem delu obakrat tudi premagali Boston, sicer s 64 zmagami najboljše moštvo rednega dela.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks pa bodo drugo tekmo finala zahodne konference igrali v noči na soboto ob 2.30 po slovenskem času v Minneapolisu. Dallas proti Minnesota Timberwolves vodi z 1:0 v zmagah.