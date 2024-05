Leta 2002 sta se zvezdnika prvič zaročila, kmalu nato zaroko razdrla, po sedemnajstih letih pa so znova preskočile iskrice. Leta 2021 sta oboževalce presenetila z obuditvijo razmerja in se leto kasneje poročila. Njuna zveza je vse od takrat pod budnim očesom javnosti, kar je Jennifer Lopez ustrezalo, Ben Affleck pa naj bi si želel več miru. Pevka je svojo ljubezen do igralca zvesto delila na družbenih omrežjih in o njiju celo posnela dokumentarec The Greatest Love Story Never Told (Največja nikdar povedana ljubezenska zgodba). Afflecku naj še več pozornosti in slave ne bi bilo preveč pogodu, nasploh naj bi si bila v tem trenutku življenja preveč različna. Affleck naj bi se odselil iz njune 60 milijonov dolarjev vredne graščine na Beverly Hillsu in snel poročni prstan, poročajo ameriški tabloidi. Njihovi paparaci so zvezdnika v zadnjem času večkrat ujeli, kako zapušča najeto vilo v Brentwoodu, ki stoji blizu hiše njegove nekdanje žene Jennifer Garner, s katero imata tri otroke. Garnerjeva ga je v zadnjih dneh tudi obiskala.

Tabloidi navajajo vire, ki pravijo, da naj bi bila trenja med njima turbulentna že nekaj časa, saj da nista preveč kompatibilna. Po poročanju In Touch naj bi se trudila dveletni zakon rešiti tudi s terapijo.