Glavna naloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ali DPO (data protection officer) je svetovanje, izobraževanje, usmerjanje sodelavcev, ki obdelujejo osebne podatke, in nadziranje skladnosti obdelav, ki jih izvajajo. Zato je zelo pomembno, da izobrazi svoje sodelavce na tem področju in jih usmerja. O poklicu smo se pogovarjali z Bojano Pleterski iz podjetja Info hiša, kjer podjetjem pomagajo iskati rešitve, skladne z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti. Obdelava podatkov je bila vseskozi v središču njene kariere – pet let v vlogi tržne raziskovalke in deset let v vlogi vodje sistema zvestobe Mercator Pika. Kmalu po prevzemu vodenja Pike je že bila na prvem obisku pri informacijskem pooblaščencu, saj je varstvo osebnih podatkov obvezna sestavina vsakega programa zvestobe. »Tema mi je bila vedno blizu.«

Multidisciplinarnost za prave rešitve

DPO ni odgovoren za to, da so obdelave skladne, za to so še vedno odgovorne osebe, ki skrbijo za posamezne procese, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov. To pa pomeni, da sta volja za sodelovanje in zaupanje z obeh strani zelo pomembna. Da bi dobro opravljal svojo funkcijo, mora DPO poznati zakonodajo in prakso na področju varstva osebnih podatkov, in kar je zelo pomembno, poznati mora procese obdelav in uporabo informacijske tehnologije v svoji organizaciji. Multidisciplinarnost je pri tem poklicu izredno pomembna, predvsem zato, ker se odgovori skrivajo v podrobnostih in lahko najdemo prave rešitve le z dobrim razumevanjem oziroma poznavanjem vseh treh zgoraj omenjenih področij. »Pomembno je, da kot DPO gledamo z vidika, kako lahko obdelujemo podatke, kakšne so naše obveznosti, kakšne prilagoditve lahko naredimo, in ne zgolj z vidika, česa ne smemo,« poudarja Pleterska. Poklic DPO postaja z digitalizacijo in razvojem novih tehnologij vse bolj pomemben, iskan in tudi zanimiv, saj prinaša vedno nove izzive, še posebej na področju vpeljave novih tehnologij. »Tudi umetna inteligenca na primer prinaša pomembno dimenzijo na področje varstva osebnih podatkov in obratno.«

Poklic s potencialom

Ker se bo uporaba osebnih podatkov z digitalizacijo in uporabo novih tehnologij samo še povečevala in postajala vse bolj zahtevna za razumevanje, ima poklic DPO veliko potenciala. Če pogledamo še, kakšne obveznosti čakajo podjetja in organizacije v povezavi z zakonom o umetni inteligenci, pa je potencial še večji. Na tem področju Bojana Pleterski vidi dve poti: sodelovanje DPO v timu za upravljanje sistemov umetne inteligence ali pa bo to celo naslednja karierna stopnica obstoječih DPO in bodo postali glavna oseba za upravljanje sistema umetne inteligence (AI governance). Razvilo se je veliko konceptov, ki se že uporabljajo na področju varstva osebnih podatkov in se lahko z manjšimi prilagoditvami prenesejo na področje upravljanja umetne inteligence. Za tiste, ki imajo radi tehnologijo, ki se radi učijo novih področij in radi sodelujejo z drugimi osebami – predvsem različnih strok –, je to zelo lepa karierna priložnost. x