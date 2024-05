Umaknil se je tudi iz vodstva stranke, ki so ji ankete napovedovale doslej rekorden izid in položaj druge najmočnejše stranke v državi za krščanskimi demokrati. Že pred tem je Marine Le Pen iz francoskega Nacionalnega zbora dejala, da na evropski ravni ne bodo sodelovali z AfD, in tako nakazala, da je slednja tudi zanje postala preveč skrajna oziroma da se bojijo, da bi jim odganjala volilce.