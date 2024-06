Na Zormanovem širšem seznamu 21 igralcev (pravico nastopa na OI jih ima po 14 pri moških in ženskah z možnostjo treh menjav zaradi poškodb), ki se bodo na pripravah zbrali 22. junija v Kranjski Gori, ni večjih presenečenj, presenečenje pa niso niti številne zdravstvene težave igralskega kadra. Domen Makuc (Barcelona) se je po operaciji kolenskih križnih vezi med lanskimi poletnimi pripravami na sezono šele nedavno vrnil v pogon, Dean Bombač (Pick Szeged) si je prav tako nedavno proti Veszpremu zlomil čeljust in staknil pretres možganov, težave z ramenom pa ima Miha Zarabec (Wisla Plock). Nik Henigman (St. Raphael) se vrača po dolgi rehabilitaciji, Gašper Marguč (Veszprem) je že dlje časa na stranskem tiru, z zdravstvenimi težavami se ubada tudi Klemen Ferlin (Erlangen) ...

»Spet imamo veliko težav s poškodbami, a tega smo žal že vajeni. Do zbora je še nekaj časa in videli bomo, kaj nam bo ta čas prinesel. Upam, da bo seznam do takrat ostal enak, kot je zdaj,« se nadeja Uroš Zorman, ki je bil kot igralec na OI že v Riu 2016, v selektorski vlogi pa bo premiero doživel v Parizu 2024. »Z Domnom sva se pogovorila in je dejal, da še ni nared. Odigral ni še celotne resne tekme, tudi glava še ni tam, kjer bi morala biti. Ne bi bilo pošteno do njega, da pritiskamo nanj. Dean in Miha, ki ga čaka še pregled pri specialistu za ramena, sta trenutno na bolniški, a kaže na to, da bi lahko bila pripravljena do Kranjske Gore. Klemen ima preglavice z ahilovo tetivo, Gašper še do danes ni stopil na igrišče, Nik je v procesu okrevanja ... In tako dalje, in tako dalje,« je v svojem slogu dodal Zorman.

Zmagati hoče tudi pri kartah

Njegovi izbranci bodo večino priprav opravili v Kranjski Gori, vmes pa bodo do odhoda v Pariz 22. julija odigrali prijateljski tekmi z Egiptom v Celju (8. julij) in z Madžarsko v Györu (13. julij), dan po prihodu v Francijo pa še za javnost zaprt dvoboj z gostitelji tekmovanja. »V primerjavi z evropskimi in svetovnimi prvenstvi bomo imeli več časa za priprave, kar je super, a tudi to ni nikoli optimalno. Začeli bomo s telesno pripravo, je pa veliko odvisno od tega, v kakšnem stanju bodo prišli fantje na priprave. Nekateri so tekmovanja že zaključili, nekatere čakajo še tekme, tako da veliko časa za počitek in odmor ne bo. Ne bomo na pripravah začeli z ničle, a je to zares specifično obdobje,« opozarja selektor.

Slovenija bo v Parizu, kjer bo po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016 že četrtič nastopila na olimpijskih igrah, igrala v skupini s Španijo (27. julij), Hrvaško (29. julij), Švedsko (31. julij), Japonsko (2. avgust) in Nemčijo (4. avgust). Zorman (v trenerskem štabu je prišlo do menjave – zaradi klubskih obveznosti je trenerja vratarjev Gorazda Škofa zamenjal Primož Prošt Košir) kljub težavam ostaja optimist: »Ne glede na to so naše ambicije in cilji na najvišji ravni. Vsi, ki me dobro poznajo, vedo, da je vedno tako. Tudi ko igram karte s hčerko, ji ne dovolim, da zmaga. Kot športnik vedno sanjaš o olimpijskih igrah. A počasi, najprej je treba priti do zbora, da bomo sploh videli, v kakšnem stanju smo, potem pa trening za treningom proti Parizu.«

Biti konkurenčnejši kot doslej

Tudi na seznamu njegovega stanovskega kolega Dragana Adžića ni presenečenj, a s to razliko, da Črnogorec nima preglavic s poškodbami igralk. »Najpomembneje je, da so dekleta zdrava. Imamo zasedbo, ki je opravila celoten cikel do olimpijskih iger, in prepričan sem, da so vse igralke od uvrstitve nanje v polnem pogonu. Prav tako imamo na seznamu preizkušene moči, ki so si na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Nemčiji po porazu proti gostiteljicam ter zmagah proti Paragvaju in Črni gori priigrale krstni nastop v olimpijski družini,« pojasnjuje Dragan Adžić. Igralke bo zbral na pripravah 1. julija na Rogli (že pred tem bodo v Ljubljani skupaj delale po individualnih programih), do odhoda v Pariz pa bodo imele tudi tri pripravljalne tekme: dve proti Madžarski (9. julija na Rogli in štiri dni kasneje v Györu) in eno proti Braziliji (17. julija v Ljubljani).

Adžićeva četa bo v Pariz odpotovala 20. julija, prvo tekmo proti Danski pa bo odigrala 25. julija, že dan pred uradnim odprtjem olimpijskih iger. Nato jih v zahtevni skupini s še tremi reprezentancami iz Evrope čakajo Južna Koreja (28. julij), Nemčija (30. julij), Norveška (1. avgust) in Švedska (3. avgust). »Ne glede na zelo težko skupino sem prepričan, da se lahko najmanj enakovredno zoperstavimo vsakim nasprotnicam. Zaradi zahtevnih tekmic moramo biti v določenih stvareh v igri konkurenčnejši kot doslej. Imamo še precej prostora za napredek, smo samozavestni, zaupamo vase in v svojo kakovost, zato sem prepričan o uspešnem premiernem nastopu Slovenije na igrah,« ocenjuje selektor Adžić.

Zormanovih 21 za OI Na širšem seznamu selektorja moške reprezentance Uroša Zorman je 21 igralcev, od tega le dva iz slovenskih klubov in kar 19 iz tujih. To so – vratarji: Ferlin (Erlangen, Nem), Kastelic (Lemgo, Nem), Lesjak (Pelister, S. Makedonija), levi krili: S. Slatinek Jovičić (Trimo), Kodrin (Gummersbach, Nem), levi zunanji: Henigman (St. Raphael, Fra), Mačkovšek (Pick Szeged, Mad), Vlah (Aalborg, Dan), srednji zunanji: Bombač (Pick Szeged, Mad), Janc (Celje PL), Strmljan (Hannover, Nem), Zarabec (Wisla, Pol), desni zunanji: Cehte (Pelister, S. Makedonija), Dolenec (Limoges, Fra), Kljun (Balatonfüredi, Mad), desna krila: Janc (Barcelona, Špa), Marguč (Veszprem, Mad), Novak (Wetzlar, Nem), krožni napadalci: Blagotinšek (Flensburg, Nem), Gaber (Pick Szeged, Mad), Horžen (Gummersbach, Nem).