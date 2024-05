Ana Petrič je pred dnevi zapisala na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook. »Hvaležna sem za to, da je priznala, da sem 'razturala'. Takšne pohvale v skoraj dveh desetletjih odličnega dela nisem prejela.«

Na družbenih omrežjih je tudi pojasnila, kakšne so njene želje za prihodnost: »Za začetek koristila dopust, sprehajala psa, gledala sončne vzhode in zahode, prehodila 150 kilometrov dolgo pot, navijala glasbo, plesala, se naprej smejala, uresničila še nekaj želja naših stanovalcev in vse tisto, za kar prej nikoli nisem imela časa, ker sem imela preveč dela.«