»Ribarjenje z magneti« je očitno stvar, ki obstaja. V grobem gre za to, kar se zdi na podlagi imena hobija. Posamezniki, običajno na čolnu oziroma barki, za seboj po strugi reke ali dnu jezera vlečejo privezan močen magnet. Na koncu magnet potegnejo iz vode in se razveselijo morebitnega ulova. Med entuziaste takšnega »ribarjenja« sodita tudi James Kane in Barbie Agostini. Nedavno sta svojo srečo preverila z mostu nad jezerom v parku Flushing Meadows Corona v okrožju Queens v New Yorku in na površje potegnila sef.

Za BBC sta povedala, da sta v preteklosti našla že več sefov, tokrat pa sta v notranjosti našla več kupčkov bankovcev po 100 dolarjev. Skupno naj bi bilo v sefu bankovcev za kar 100 tisoč dolarjev. Policija je potrdila, da sef ni povezan z nobenim prijavljenim zločinom. Prav tako v sefu ni bilo nobenih dokumentov ali drugih sledi, ki bi namigovale, kdo je njegov lastnik. Zato je policija srečneža razveselila z novico, da lahko sef in njegovo vsebino obdržita.

Kaj bosta z zakladom lahko storila, medtem ni povsem jasno. Kot je pojasnil Kane, so se bankovci v vodi močno poškodovali in so pretežno uničeni. Par se je za magnetno ribarjenje sicer ogrel med pandemijo novega koronavirusa, med zanimivejše najdbe pa za zdaj uvrščata še granate, ki so bile izdelane v času druge svetovne vojne, pištole iz 19. stoletja in motorno kolo.