Vlada Roberta Goloba je pred letom dni s položaja generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predčasno razrešila Matjaža Gučka in za vršilca dolžnosti imenovala Janeza Posedija, ki je to institucijo v letih od 2015 do 2020 že vodil. Toda po vsega treh tednih se je zaiskrilo med njim in tedanjo kmetijsko ministrico Ireno Šinko, ki se je po Posedijevih navedbah želela preveč vmešavati v kadrovanje na upravi. Posedi je posledično odstopil, predsednik vlade Robert Golob pa je na tem položaju kot najprimernejšo kandidatko videl razvpito veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic, a so njeno imenovanje v vladi tik pred ciljno črto preprečili vplivni posamezniki v Gibanju Svoboda. Namesto Štigličeve je tako 11. avgusta lani direktorski stolček nepričakovano zasedla Vida Znoj.

Kljub aferi s pesticidi trdno v sedlu

Toda le nekaj tednov kasneje se ji je zgodila afera z zamolčanimi pesticidi v sadju, ki je odnesla kmetijsko ministrico Ireno Šinko. Premier Robert Golob je 5. oktobra lani odločno napovedal, da po zamenjavi na čelu kmetijskega ministrstva pričakuje tudi zamenjavo na čelu uprave za varno hrano. Toda zgodilo se je ravno nasprotno. Vlada je 7. februarja letos Vidi Znoj vedejevstvo podaljšala še za pol leta. To niti ne preseneča, kajti uprava se je pod njenim vodstvom popolnoma podredila politiki kmetijskega ministrstva, ki ga na papirju sicer vodi Mateja Čalušić, v praksi pa njena državna sekretarka Eva Knez, ki je bila prej zaposlena v Golobovem podjetju Gen-I.

Vida Znoj in Eva Knez sta se po naših informacijah v zadnjih mesecih zelo zbližali, zlasti ob aferi z blatnim govedom, ko je inšpektorica Danuša Štiglic kmetu Možganu odvzela 24 goved, a ker je pri tem kršila več zakonov, so mu živali morali vrniti. Kljub temu je Vida Znoj inšpektorico nagradila s premestitvijo v sektor za zdravje in dobrobit živali, ki pripravlja zakonodajo s tega področja. In če se bo Znojeva prijavila na razpis za direktorico uprave s polnim mandatom, bosta Eva Knez in Robert Golob zagotovo poskrbela, da bo ostala na položaju.

Andreja Bizjak: Uprava ne deluje transparentno

Janez Posedi o tem, ali se bo kljub lanskemu direktorovanju kratke sape prijavil na razpis za prvega moža uprave za varno hrano, še razmišlja. Te možnosti ne izključuje. Se bo za generalno direktorico uprave nemara potegovala tudi Andreja Bizjak, dolgoletna direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin? »Na kraj pameti mi ne pade, da bi se prijavila na to delovno mesto. Uprava se je v zadnjih treh letih tako spremenila, da ni razpoznavna. To ni več institucija, v kateri bi človek z veseljem delal za javno dobro, to je za dobro potrošnikov. Deluje v minimalnem obsegu, niso razvidni cilji, za katere se zavzema, predvsem pa ne deluje transparentno,« je razočarana Andreja Bizjak, ki je na upravi za varno hrano (do leta 2013 je bila to veterinarska uprava) zaposlena od leta 1995. Najprej je bila veterinarska inšpektorica, v letih od 2013 do 2021 pa direktorica inšpekcije. Konec prejšnjega tedna se je dogovorila za sporazumno odpoved delovnega razmerja. Sredi julija se bo upokojila.

»Svoje sem oddelala. Če bi bi bile razmere na upravi drugačne, bi ostala, tako pa sem se odločila za odhod,« nam je svojo odločitev pojasnila Bizjakova. In koga vidi na položaju generalnega direktorja? »To mora biti nekdo, ki zna delati z ljudmi. Na upravi je zelo veliko sodelavcev z izjemnim znanjem, potrebujejo pa vodjo, ki jih zna motivirati. Generalni direktor uprave mora biti človek z vizijo, mora se biti sposoben odločati in odgovarjati za delo organa. Ne sme biti le podaljšana roka ministrstva. Kakšna je vizija sedanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Vide Znoj, žal ne vem. Glede na to, da se je pustila že dvakrat imenovati za v. d., sklepam, da se bo prijavila tudi na razpis za polni direktorski mandat,« nam je še dejala Bizjakova. x