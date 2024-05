Od leta 2021 je več tisoč migrantov in beguncev, predvsem z Bližnjega vzhoda, prečkalo ali skušalo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Varšava in Zahod sta obtožila Belorusijo, da je skupaj z rusko zaveznico organizirala prihod migrantov v okviru hibridnega napada, namenjenega destabilizaciji regije in Evropske unije, kar pa je Minsk zanikal.

Tusk je danes novinarjem v Varšavi dejal, da ugotovitve obveščevalnih služb Poljske in njenih zaveznic kažejo, da za temi prizadevanji stoji ruska država. »Za organizacijo novačenja, prevoza in poskusov tihotapljenja na tisoče ljudi v Evropo stoji ruska država in ne kakšno mračno podjetje,« je dejal Tusk.

Povedal je, da so danes dobili potrditev, da pritisk na vzhodno poljsko mejo ni posledica spontanih migracij ljudi, ki bežijo iz različnih držav. Izpostavil je, da ima več kot 90 odstotkov ljudi, ki nezakonito prečkajo mejo, ruske vizume.

Med državami, kjer ima Moskva centre za novačenje migrantov, je navedel Somalijo, Eritrejo, Jemen in Etiopijo. Po njegovih besedah nato večina migrantov z letali preko ene od arabskih držav prispe v Moskvo, od tam pa jih organizirano prepeljejo v Belorusijo po cesti ali železnici.

V Rusiji po njegovih besedah obstaja več krajev, kjer se ti migranti zbirajo.

Tusk je v soboto sporočil, da bo Poljska za utrjevanje in zavarovanje svoje vzhodne meje z Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad namenila več kot 2,3 milijarde evrov. Pojasnil je, da sodi projekt v okvir strategije odvračanja vojne v Ukrajini od poljskih meja.

Leta 2022 je Poljska na meji z Belorusijo na 186 kilometrih postavila pet metrov visoko kovinsko ograjo s kamerami in senzorji, da bi odvrnila nezakonito prečkanje meje. Podobne ukrepe je uvedla tudi na meji z Rusijo.

Po poljskih uradnih podatkih so letos zabeležili več kot 13.000 poskusov nezakonitega prečkanja meje iz Belorusije.