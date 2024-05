Organizatorji – ekipa revije Modre novice v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale – so že lani pripravili nekaj novosti, ki jih bodo letos še nadgradili. Letošnji pohod ob Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal oziroma obratno bo potekal od Keršmančevega parka v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah.

Na obeh začetnih oziroma končnih točkah bodo organizatorji še nadgradili ponudbo hrane in pijače, poskrbljeno bo tudi za glasbo in zabavo. Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, zabavali in sodelovali v nagradnih igrah ter se seznanili s koristnimi informacijami.

Tradicionalno se bosta ob 10. uri na polovici poti pri Mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na Most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.