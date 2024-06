Sheinbaum, levičarska podnebna znanstvenica in nekdanja županja Mexico Cityja, bi lahko, ko bodo znani tudi uradni izidi volitev, dobila celo več kot 60 odstotkov glasov.

Protikandidatka Xóchitl Gálvez je že priznala poraz: po neuradnih izidih je dobila okoli 27 odstotkov glasov.

»V 200 letih republike bom postala prva predsednica Mehike. Predstavljamo si pluralno, raznoliko in demokratično Mehiko. Naša dolžnost je in bo vedno skrbeti za vsakega Mehičana, brez razlike,« je med drugim povedala v prvem nagovoru po zmagi.

Claudia Sheinbaum bo tudi prva oseba judovskega porekla, ki bo vodila to državo.

Najobsežnejše in najbolj krvave volitve

Volivci so na zvezni ravni v nedeljo izbirali tudi 628 članov kongresa – 128 senatorjev in 500 članov poslanske zbornice. Hkrati so volili tudi več guvernerjev, več kot 1000 kongresnikov v večini izmed 31 zveznih držav, župane in svetnike v skoraj 1600 občinah ter kandidate za več tisoč drugih položajev. Šlo je za najobsežnejše volitve v zgodovini države. Vsega skupaj so volilci izbirali med kandidati za kar 20.000 položajev. Te volitve so bile tudi najbolj krvave v zgodovini: ubitih je bilo več kot 30 kandidatov, na stotine pa jih je iz tekme odstopilo pod pritiskom kriminalnih združb, ki so želele na položaje nastaviti svoje ljudi.

Kdo je nova mehiška predsednica

Sheinbaum se je leta 1962 rodila v Ciudad de Mexicu. Njeni stari starši po materini strani so bili Judje, ki so v Mehiko iz Bolgarije pribežali pred nacizmom. Prav tako judovski stari starši po očetovi strani pa so se priselili iz Litve.

Njena družina se je znašla v primežu napetega družbenega dogajanja v začetku 60. let preteklega stoletja, ko so si študentje in drugi aktivisti prizadevali za konec dolgoletne vladavine Institucionalne revolucionarne stranke. »Doma smo se o politiki pogovarjali zjutraj, podnevi in zvečer,« piše v nedavno objavljeni biografiji.

Oba njena starša sta bila znanstvenika in tudi sama je najprej študirala fiziko, nato pa pridobila doktorat iz energetskega inženiringa. Več let je delala kot raziskovalka v uglednem laboratoriju v ameriški Kaliforniji, kjer je preučevala vzorce mehiške porabe energije in postala strokovnjakinja za podnebne spremembe. Tam je tudi izpilila svojo angleščino.

Prav izkušnje iz ZDA in njen študentski politični aktivizem so jo po poročanju britanskega BBC na koncu pripeljali na položaj sekretarke za okolje v mestnih oblasteh mehiške prestolnice, ko je bil kot župan na njenem čelu prav trenutni predsednik države Andres Manuel Lopez Obrador.

Leta 2018 je sama zasedla položaj županje Ciudad de Mexica, ki v državi velja za neke vrste odskočno desko za predsedniški stolček. Mesto je vodila do leta 2023, ko je odstopila, da bi se posvetila predsedniški kandidaturi.

Sheinbaum je že obljubila nadaljevanje nekaterih politik svojega predhodnika, pri čemer pa si večina želi zlasti izboljšanja področja varnosti v državi, ki jo še vedno pesti z drogami povezano nasilje.

Med drugim bodoča predsednica, ki položaj prevzema 1. oktobra, upa, da ji bo uspelo znižati število umorov, pri tem pa izpostavlja uspeh v prestolnici, kjer se je glede na statistiko v njenem mandatu njihovo število znižalo za 50 odstotkov.