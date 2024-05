Na najprestižnejši seriji svetovnih mitingov v Maroku so še trije Slovenci. Tina Šutej je že končala s šestim mestom v skoku s palico s 4,55 m, Kristjan Čeh se meri v metu diska, Anita Horvat pa bo tekla na 800 m.

V skoku v višino je bila za Topić, tudi zmagovalko prejšnjega diamantnega mitinga v Katarju, kjer je bila Apostolovski četrta, druga Nemka Christina Honsel (1,91 m).

Apostolovski je 1,75, 1,81 in 1,87 m zmogla v prvih skokih. Letvico na 1,91 m je prvič podrla, tedaj je bila uspešna Honsel in je prevzela vodstvo. Po drugem in uspešnem skoku na tej višini je bila druga Ljubljančanka skupaj s Topić.

Nato so letvico postavili na višino osebnega rekorda slovenske predstavnice, 1,95 m. Le še tri tekmovalke so bile tedaj v boju za zmago, prva je bila uspešna Topić. Honsel je bila tedaj druga in je tako kot tretja Apostolovski nato letvico trikrat podrla.

Topić je bila za konec tretjič uspešna na 1,98 m za nov srbski rekord. Nato je nadaljevala na dveh metrih, magične meje pa ji ni uspelo preskočiti.

Šutej je bila prvič uspešna na 4,30 m, drugič na 4,45, na 4,55 m pa je letvico podrla v vseh treh poskusih in ni ostala med četverico, ki se je še merila za zmago.