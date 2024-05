Nepreslišano: Greta Metka Barbo Škerbinc, direktorica zavoda za zaposlovanje

Kakšne ukrepe bi Slovenija še lahko sprejela za privabljanje kadrov iz tujine? Seveda bi lahko naredili še več. Prizadevamo si, da bi se kandidati učili jezika že preden pridejo v Slovenijo, da bi jim pripravili določene programe, tudi digitalno je mogoče marsikaj narediti. Pripravili bi lahko predavanja o Sloveniji – o pogojih življenja in dela, postopkih. Cilj je, da bi bili ljudje dobro informirani in pripravljeni, ko se odločajo za prihod v našo državo. Morda smo manj konkurenčni glede plačila, ampak Slovenija je privlačna država in zato bi bilo smiselno delati na blagovni znamki Slovenije kot bližnje in zelene države, ki je varna in ima dober šolski sistem, kvaliteto življenja. Seveda je tudi precej problemov – od stanovanj, vrtcev, šol, ampak še vedno imamo tudi primerjalne prednosti.