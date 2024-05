Prava resnica, glede plačevanja nekakšne odškodnine, pa je, da tako mi kot mnoge druge države odškodnino za ameriško nadvlado že dolgo odplačujemo, in to v obliki denarja ter ljudi. Pa poglejmo, zakaj.

Ameriška imperialna kavbojska politika, kjer vlada zakon dobička in zakon močnejšega, je znana. Nadvlado Amerike, tudi z angleščino, ki sega na vsa področja življenja (vojaško, politično, ekonomsko, kulturno, šolsko in psihološko), že desetletja plačujemo. Plačevanje orožja in šolanje vojakov je najbolj očiten primer; sledi plačevanje svetovalcev in naših politikov, ki uporabljajo angleščino namesto slovenščine; plačujemo njihove multinacionalke in jim odvajamo dobičke; v kulturi plačujemo zabavno glasbeno industrijo, filmsko industrijo, nakupe knjig; v šolstvu plačujemo naše in njihove učitelje, učbenike in programe za širjenje angleščine; psihološko pa izgubljamo identiteto in smo se podredili pravilom kapitalizma, kjer veljajo samo dobiček, potrošništvo in egoizem.

Občasno se pojavi podatek, da ZDA in Anglija na račun nadvlade angleščine na področju kulture in šolstva vsako leto zaslužita preko dvesto milijard dolarjev. K temu tudi Slovenija nedvomno prispeva svoj delež. Že hitri izračun kaže, da smo v zadnjih desetletjih, na raznih področjih, plačali nekaj milijard dolarjev. Še bolj kot plačilo v obliki denarja je presenetljivo plačilo z ljudmi. Po osamosvojitvi Slovenije bi naj odšlo v tujino preko dvajset tisoč praviloma mladih ljudi. Te ljudi smo doma vsaj dvajset let preživljali, vzgajali in izobraževali, financirali in usposobili – tudi jezikovno – z angleščino! Nato pa smo jih podarili praviloma v angleško govoreče države. To darilo, če ga poskušamo izračunati, je šokantno; še bolj pa je šokantno, da sedaj mi uvažamo tuje ljudi, za katere moramo plačati stroške strokovnega, jezikovnega in socialnega vključevanja. V resnici imamo torej dvakratne stroške na račun izkoriščevalskega kapitalističnega sistema.

Zahteva po odškodnini zaradi uporabe angleščine je danes še lahko šala, jutri pa mogoče ne bo več. Plačevanje ameriške (jezikovne) nadvlade na vseh področjih ter vloga molznih krav pa ni šala, pač pa grenka resnica že desetletja in še danes.

Janez Zadravec Klugler, Maribor