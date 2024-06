Najboljši igralec na tekmi je bil Ryan Nugent-Hopkins, ki je dosegel dva zadetka ob moštveni premoči na ledu. Najprej je bil uspešen v prvi tretjini, nato pa je za vodstvo 2:0 zadel še v drugi tretjini. Tretji gol za ekipo Edmonton Oilers pa je dosegel Philip Broberg. Blestej je tudi vratar gostov Stuart Skinner, ki je zaustavil 19 strelov igralcev Dallasa na gol.

Philip Broberg's first goal in the NHL since April 9, 2023 comes in Game 5 of the Western Conference Final. Unreal. pic.twitter.com/V9Cr08KAZ1