Izrael se je s tem odzval na včerajšnjo predstavitev novega mirovnega načrta ameriškega predsednika Joa Bidna za trajno prekinitev ognja v Gazi. Načrt, v katerega naj bi Izrael privolil ob posredovanju ZDA, Katarja in Egipta v treh fazah, predvideva trajno premirje.

Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze ter izpustitev talcev in tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

V izjavi je urad izraelskega predsednika odločno izpostavil, da njihovi pogoji za dokončanje vojne ostajajo enaki. »Uničenje vojaških in vladnih zmogljivosti Hamasa, izpustitev vseh talcev in zagotovilo, da Gaza ne bo več predstavljala grožnje Izraelu,« so zapisali in dodali, da je zamisel, da bo Izrael sprejel trajno prekinitev ognja, preden bodo ti pogoji izpolnjeni, obsojena na propad.

Izraelske sile tudi danes nadaljujejo napade na območju Gaze. S tanki in topništvom obstreljujejo mesto Rafa na jugu in mesto Gaza na severu palestinske enklave.