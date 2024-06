Pri veslanju s kajakom pod naseljem Trnovo na Soči se je včeraj prevrnil tuj kajakaš. Zaradi obilnega deževja narasla reka ga je odnesla proti Kobaridu. Nemudoma so sprožili iskalno-reševalno akcijo, v kateri je sodelovalo 49 oseb - 20 reševalcev GRS Tolmin, osem reševalcev Društva reševalcev iz vode, enajst gasilcev PGD Kobarid in deset gasilcev PGD Tolmin.

Skupaj so pregledovali naraslo reko od Otone proti Trnovem ob Soči, kjer so najprej našli kajak in več osebnih predmetov pogrešanega, okoli pol sedme ure zvečer pa v Kataraktu nekaj metrov od obale še njegovo truplo. Potegnili so ga iz vode in nesli do ceste, so opisali v GRS Tolmin.

To je letos druga kajakaška nesreča na Soči, prva se je pripetila pred nekaj dnevi in se ni končala tragično.