Napad je bil usmerjen na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v kar petih regijah. Rusija je proti Ukrajini izstrelila izstrelila 53 raket in 47 brezpilotnih letal. Ukrajinska zračna obramba je, kot so zatrdili v sporočilu za javnost, sestrelila 35 raket in z izjemo enega vsa brezpilotna letala.

❗️On the night of June 1, Russian forces launched a powerful strike on critical infrastructure facilities in various regions of Ukraine. Overnight, Ukrainian air defense shot down 81 Russian aerial targets: ▪️30 Kh-101/Kh-555 cruise missiles; ▪️4 Kalibr cruise missiles; ▪️1… pic.twitter.com/sNSZqQ6rbx

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavil posnetek napada in ob tem pozval Zahod, da naj pospeši dobavo protizračne obrambe, posebej pa je izpostavil ameriške rakete Patriot.

“Ruski teroristi razumejo samo jezik sile. Edini način, da se ta teror prepreči, je, da se takoj sprejmemo učinkovite rešitve. Ukrajinsko nebo mora biti popolnoma zaščiteno, da bodo norci iz Kremlja razumeli, da njihov teror ni koristen,” je objavil Zelenski.

Civilian people, infrastructure, and energy facilities. This is what Russia is constantly at war with. This night, another barrage of over 50 missiles of various types and around 50 “Shahed” drones targeted the south, center, and west of Ukraine. I am grateful to our warriors… pic.twitter.com/1tmt6aly08