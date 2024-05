Galant, ki je član Netanjahujeve stranke Likud, je na televizijski novinarski konferenci poudaril, da je ključnega pomena, da se vzpostavi alternativa vladavini Hamasa, saj bi vojaška okupacija zmanjšala vojaške koristi vojne.

Na televizijski novinarski konferenci je povedal, da si je kmalu po izbruhu konflikta, ki ga je 7. oktobra povzročil nenaden napad Hamasa, prizadeval spodbuditi načrt alternativne uprave v Gazi, ki bi jo sestavljali Palestinci. Ta prizadevanja »niso naletela na nikakršen odziv« na različnih forumih vlade pod vodstvom Netanjahuja, je dejal Gallant, ki prihaja iz premierjeve stranke Likud.

»Pozivam predsednika vlade, naj razglasi, da Izrael ne bo vojaško upravljal Gaze,« je dejal Galant. »Vzpostaviti je treba alternativo vladavini Hamasa ... Neodločnost bo zmanjšala vojaške koristi vojne.« Član vojnega kabineta Benny Gantz je izrazil podporo Gallantu in dejal, da je »govoril resnico«.

»Odgovornost vodstva je, da za vsako ceno stori pravo stvar za državo,« je dodal Gantz.

Netanjahu: splošni varnostni nadzor ni okupacija

Netanjahu je dejal, da bo Izrael, če bo dosegel svoj vojni cilj, tj. odstranitev Hamasove vlade in vojaškega aparata v Gazi, ohranil splošni varnostni nadzor nad ozemljem. Tega scenarija ni označil za okupacijo.

Netanjahu vztraja, da mora Izrael, preden se lahko razmišlja o kakršnikoli alternativi, najprej odstraniti Hamas. Ta cilj je po njegovem mnenju nujen za zagotovitev varnosti in prihodnosti Izraela. Izraelski predsednik vlade verjame, da je ofenziva, vključno z napadom na mesto Rafa, ključna za odpravo Hamasa, kljub pozivom mednarodne skupnosti k prekinitvi ognja in zadržkom zaveznikov, kot so ZDA in Združeno kraljestvo, glede velikega števila civilnih žrtev.

V zadnjih tednih so izraelske sile izvajale intenzivno bombardiranje Gaze, skupaj s kopensko ofenzivo in blokado, kot odgovor na napad Hamasa 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih približno 1.200 ljudi, še 250 pa jih je bilo ujetih kot talci. Palestinski zdravstveni delavci trdijo, da je od takrat izraelsko bombardiranje ubilo najmanj 35.000 Palestincev, večinoma žensk in otrok.

Blinken opozarja, da je treba imeti jasen načrt za prihodnost

Medtem je ameriški državni sekretar Antony Blinken opozoril, da je nujno imeti jasen in konkreten načrt za prihodnost Gaze, saj se ZDA ne bodo strinjale z izraelsko okupacijo. Poudaril je, da je treba preprečiti vakuum moči, ki bi lahko vodil v kaos, in vzpostaviti dolgoročno stabilno upravljanje v Gazi, ki ne vključuje Hamasa.

Kljub temu Netanjahu v intervjuju za CNBC ni mogel potrditi, ali bo ZDA odobrila 1 milijardo dolarjev vojaške pomoči Izraelu, čeprav je izrazil upanje na premaganje razlik s predsednikom Joejem Bidenom glede operacij v Gazi.