Danes bi morala v ZDA potekati obravnava zahteve OpenAI, da se Muskava tožba umakne. To je Musk storil že pred obravnavo, njegovi odvetniki pa razlogov za odločitev niso navedli.

Musk je bil leta 2015 sicer eden od ustanoviteljev neprofitne organizacije OpenAI. To je za potrebe razvoja umetne inteligence in zaposlovanja kadrov, ki bi delo opravljali, ustanovilo profitno podjetje OpenAI in nad njim obdržalo nadzor prek uprave. Musk je neprofitni del OpenAI zapustil nekaj let kasneje. Razlog naj bi bila nezdružljivost sodelovanja z organizacijo, ki razvija umetno inteligenco, in lastništvo podjetja Tesla, kjer so razvijali sistem za avtonomno vožnjo avtomobilov in umetno inteligenco.

Marca letos je Musk zoper OpenAi vložil tožbo, z očitki, da se je izneveril svojemu prvotnemu neprofitnemu poslanstvu. Tožbo je vložil nekaj mesecev po neuspešnem poskusu neprofitnega dela OpenAI, da bi prevzel vajeti profitnega podjetja iz rok direktorja Sama Altmana. Ta je močno okrepil svoj položaj znotraj podjetja in širše organizacije ter OpenAI načrtno usmerjal v smer vse večjega profitnega delovanja. Altman je na koncu s pomočjo Microsofta in drugih vpletenih uspel ohraniti položaj, posloviti pa so se morali člani uprave.

Musk je marca letos v luči dogajanja pri OpenAI še dejal, da je pripravljen umakniti tožbo, če se ta preimenuje v ClosedAI (iz odprta umetna inteligenca v zaprta umetna inteligenca).

Pri OpenAI Muskove kritike in očitke zavračajo. Očitajo mu, da njegovo nezadovoljstvo s podjetjem izvira iz časa, ko je imel Musk želje po prevzemu organizacije in priključitvi podjetja Tesli leta 2018. Musk na očitke OpenAI do zdaj ni odgovoril, poroča dpa.