Na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so imeli do sedaj iz zdravstvene blagajne zagotovljena sredstva za 25 operacij letno, novela vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja pa jim letno prinaša 45 dodatnih posegov, skupaj bodo lahko tako opravili plačanih 70 posegov.

Direktor pediatrične klinike Teodor Žepič je ob tem za STA pojasnil, da so kljub temu, da so doslej prejemali sredstva za le 25 posegov na leto, operirali vse otroke, ki so potrebovali operacijo.

Ker vsi posegi niso bili financirani, je to za pediatrično kliniko pomenilo finančno izgubo. Vladna odločitev zanje zato pomeni ureditev finančnega dela poslovanja. Bi pa bilo po njegovem mnenju smiselno pri kirurškem zdravljenju otrok s prirojenimi srčnimi napakami uvesti tako imenovano plačevanje po realizaciji, torej plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev.

Žepič je za STA še izpostavil, da je bil doslej nabor storitev pomanjkljiv, novela uredbe pa po besedah Žepiča na področju otroške paliative dodaja 20 različnih storitev. Pojasnil je še, da pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zdravi najtežje bolne otroke in mladostnike z obolenji srca iz vse Slovenije. V zadnjih treh letih je bilo v Sloveniji po njegovih besedah vsako leto opravljenih več kot 100 operacij prirojenih srčnih napak otrok in mladostnikov, od tega vsako leto več kot 90 v UKC Ljubljana. Letos so do konca maja v UKC opravili že skoraj 40 tovrstnih operacij.