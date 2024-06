Gorenjski kriminalisti so zaključili preiskavo izginotja Milana Seršena iz vasi Stražišče pod Šmarjetno goro in Joštom. Da je od doma izginil neznano kam, so njegovi svojci prijavili minuli petek, da bi pogrešani utegnil biti žrtev kaznivega dejanja, pa so policisti posumili potem, ko so na bližnji kmetiji njegove ostarele tete, kjer je Seršen pomagal pri delu, našli sledi njegove krvi ter čevelj in telefon.

Med domačini v Stražišču so se v minulih dneh pojavile govorice, da naj bi pogrešani nedavno podedoval večjo vsoto denarja in pustil službo v kranjskem podjetju Iskra, prav njegova dediščina, s katero naj bi se pohvalil znancem, pa naj bi bila povod za to, da naj bi bil ugrabljen.

Truplo prevažala v prtljažniku

Da je šlo za kaznivo dejanje umora, je danes uradno razkril vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Kranj Primož Donoša. Pojasnil je, da so bili gorenjski policisti o pogrešanem 58-letniku obveščeni minuli petek, nekaj po 15. uri, ter da so bili v neuspešno iskanje pogrešanega poleg policistov in kriminalistov vključeni tudi vodniki psov za iskanje pogrešanih oseb.

»Ugotovljeno je bilo, da je bil pogrešani žrtev nasilnega kaznivega dejanja, ki sta ga minuli petek, 7. junija, okoli 2. ure, izvršila 33-letni moški iz okolice Kranja in 26-letni moški z okolice Bleda,« je povedal Donoša. Dodal je, da so oba storilca, ki sta bila žrtvina znanca, minuli ponedeljek izsledili na območju Kranja, kjer so jima odvzeli prostost, istega dne pa so kriminalisti v popoldanskih urah na območju Jelovice našli tudi kraj, kamor sta osumljena po umoru odvrgla truplo ter poskušala uničiti sledi in dokaze.

Najmanj petnajst let zapora

Po besedah Donoše sta osumljena umor izvršila z udarci s topim predmetom, nato pa truplo iz Stražišča na težko dostopno mesto na Jelovici pripeljala v prtljažniku osebnega avtomobila, ki je last enega od njiju.

Moška od včeraj ostajata v priporu, o njuni usodi pa bodo odločali na kranjskem sodišču. Oba sta utemeljeno osumljena, da sta v sostorilstvu izvršila kaznivo dejanje umora na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubnosti, za kar je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let.