Zelo cenjeno lovoriko so poimenovali v čast Henrija Delaunaya, prvega generalnega sekretarja evropske nogometne zveze (Uefa), ki je tudi prvi predlagal vseevropsko prvenstvo. Toda Delaunay premiernega EP 1960 ni dočakal, saj je umrl pet let pred tem, star 72 let. Originalni pokal, ki so ga podeljevali zmagovalcem med letoma 1960 in 2004, je oblikoval njegov sin Pierre, izdelal ga je zlatar Jerome Chobillion, kasneje pa ga je od njega odkupil pariški draguljar Arthus Bertrand. Na sprednji strani pokala piše v originalu »Championnat d'Europe« (Šampionat Evrope), na zadnji strani pa je deček, ki se igra z nogometno žogo.

Preberite tudi: Od našega poročevalca iz Nemčije: Na prvem treningu slovenskih nogometašev kar 5000 ljudi

Toda od leta 2008 dalje zmagovalci dobijo spremenjen pokal iz posebnega srebra, ki ga je obnovilo zlatarsko podjetje Asprey iz Londona. V primerjavi z originalnim je 18 centimetrov višji (zdaj 60 cm) in dva kilograma težji (8 kg). Čast, da prvi dvigne prenovljeno lovoriko, je pripadla španskemu kapetanu Ikerju Casillasu po finalni zmagi Španije proti Nemčiji na Dunaju z 1:0. Vendar pa pokal venomer ostaja v trajni lasti Uefe, kajti evropski prvak prejme le repliko v naravni velikosti. Tudi večkratni (zaporedni) zmagovalci se morajo zadovoljiti zgolj z repliko: reprezentanca, ki trikrat zapored postane prvak Evrope ali pa osvoji pet naslovov skupaj, za takšen dosežek prejme samo posebno priznanje.

Vendar pa ni mamljiv le pokal za prvaka Evrope, ampak tudi nagradni sklad letošnjega tekmovanja v Nemčiji. Ta znaša kar 331 milijonov evrov, že za uvrstitev na Euro 2024 pa je vsaka od 24 reprezentanc dobila po 9,25 milijona. Na prvenstvu vsaka zmaga prinese dodaten milijon, vsak remi pa 500.000 evrov. Dodatne premije prinašajo tudi napredovanja: v osmino finala 1,5 milijona evrov, v četrtfinale 2,5, v polfinale pa štiri milijone evrov. Poraženi finalist bo kljub neuspehu odšel domov bogatejši še za dodatnih pet milijonov, prvak Evrope pa za osem. Če bo evropski prvak v Nemčiji uspešno pobral vse nagrade, ki jih ponuja Uefa, bo lahko zaslužil neverjetnih 28,25 milijona evrov.

Letošnji nagradni sklad je sicer enak kot na prejšnjem EP, nasploh pa na vsakem tekmovanju narašča. Leta 1996, ko je v Angliji prvič nastopilo 16 reprezentanc, je znašal »le« (preračunano v evre) 57,05 milijona. Na Euru 2000 v Belgiji in na Nizozemskem je bil 74,42 milijona, na Portugalskem 2004 že 127,8 milijona, štiri leta pozneje v Avstriji in Švici 184 milijonov, na zadnjem prvenstvu s 16 reprezentancami na Poljskem in v Ukrajini leta 2012 pa 196 milijonov evrov. Na premiernem EP s 24 reprezentancami se je v Franciji 2016 dvignil na kar 301 milijon evrov, na prejšnjem in letošnjem tekmovanju pa še za dodatnih 30 milijonov.