Festival oportunizma in geopolitike

Evrovizijska popevka je tekmovanje v oportunizmu. V namensko narejenih skladbah, v katerih avtorji lovijo formulo za zmago, poskušajo pri občinstvu izkoristiti politično-socialna strujanja, predsodke in prepričanja ter nagovoriti predispozicije za šund, ki ga Evrovizija tradicionalno ponuja. Ob takšni agendi in domislicah, ki jih ta rojeva, zadeva nemalokrat deluje prek mehanizma »blame transferja«, ko je gledalcu v užitek, da mu je nerodno namesto tistega, ki nastopa. A tega je bilo letos malo. Letos se je tekmovanje zgodilo v okviru postavk, ki so presegale individualnost izvajalcev. Te so bili zgolj eksponenti različnih oblik politik in nazorov, pri čemer je bila Ukrajina tokrat obrobna tema. Čeravno trenutno ruska vojska prebija ukrajinske obrambne linije.