Pokopan je na enem najsvetejših krajev za šiite, svetišču Imama Reze. Medtem so v Teheranu že pokopali zunanjega ministra Huseina Amir-Abdolahiana, ki je prav tako umrl v nesreči.

Davi se je v mestu Birjand na vzhodu Irana od Raisija poslovilo na tisoče ljudi, ki so nosili zastave in plakate z njegovo podobo. Od tam so truplo pokojnika prepeljali v Mašhad na severovzhodu, njegovo rojstno mesto, kjer se je že na letališču zbrala množica ljudi.

Raisi je bil danes pokopan v svetišču Imama Reze, ki velja za enega najsvetejših šiitskih svetišč. Pred tem se je v sredo, kot smo poročali, v Teheranu na žalni slovesnosti za skrajno konservativnim voditeljem, ki jo je vodil vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, zbrala nepregledna množica ljudi.

Nekateri so praznovali

Medtem ko so nekateri smrt predsednika sprejeli s solzami v očeh, so drugi plesali. Med njimi tudi mladi Mersedeh Šahinkar in Sima Moradbeigi, ki sta bili zaradi udeležbe na protivladnih protestih deležni brutalnega ukrepanja policije. Več o proslavljanju Raisijeve smrti si lahko preberete na povezavi, na kateri so objavljeni tudi posnetki.

Medtem je v iranski prestolnici potekala pogrebna slovesnost za zunanjega ministra Amir-Abdolahiana, ki je prav tako izgubil življenje v nedeljski helikopterski nesreči na severozahodu islamske republike. Prvega moža iranske diplomacije so pokopali v svetišču Šaha Abdol-Azim Hasanija v predmestju Teherana. Pogreba naj bi se udeležili visoki predstavniki zaveznic Irana, vključno s predsednikom ruske dume Vjačeslavom Volodinom.

Raisi in Amir-Abdolahian sta v nedeljo umrla v strmoglavljenju helikopterja v provinci Vzhodni Azerbajdžan. Umrlo je vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu na poti proti iranskemu Tabrizu.

O posledicah, ki jih Raisijeva smrt nosi za Iransko politiko, si lahko preberete v komentarju Aleša Gaubeta.