Regionalna cesta Maribor-Ptuj bo zaprta v Miklavžu na Dravskem polju do nedelje do 19. ure. Obvoz bo na relaciji Ptujska cesta-avtocesta Maribor center-Rogoza, tudi za vozila brez vinjete na relaciji Cesta v Rogozo-Miklavž na Dravskem Polju in obratno.

Danes med 7.30 in 17. uro. bo zaprta cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu.

Na cesti Primskovo-Labore bo v Kranju pri nakupovalnem središču danes in jutri med 5. in 15. uro promet potekal izmenično enosmerno zaradi preplastitve vozišča.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si