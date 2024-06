Rosvita Pesek pa zelo očitno na Odmevih pripravlja oddaje z namenom, da bi čimbolj blatila sedanjo vlado, ki je bila demokratično izvoljena na volitvah. Po mojem mnenju njen namen ni objektivno iskati resnico, pač pa preoblikovati resnico po njenih željah oziroma željah njenega vzornika. Najbolj sem bila (oziroma niti nisem bila) presenečena nad oddajama, kamor je prvi dan povabila predsednika vlade, drugi dan pa predsednika stranke v opoziciji Mateja Tonina. Prav očitno je bilo, da je bila oddaja pripravljena z namenom ostrega napada na predsednika vlade, s toliko negativizma, da je prav bolelo. Verjetno je bolelo tudi njo, ker jo je očiten odpor do sedanje vlade že premagal.

Pogrešam oddaje, ki izhajajo iz pozitivizma, pogrešam spodbude, pospremljene z nasmeškom in prijaznim obrazom, vsaj tako kot takrat, ko ga. Pesek vodi pogovor s predsednikom opozicijske stranke, vemo, katere. Veseli pa me, da je bil na drugi strani sogovornik, ki premore toliko pozitivizma, da oddaja navsezadnje sploh ni izpadla slabo, zahvaljujoč trdni drži Roberta Goloba.

Na tem mestu bi rada spomnila tudi na pogovor z ministrico Asto Vrečko. Tu se še posebno opazi odnos Peskove do kulturne ministrice. Na vprašanje, ali nameravajo zvišati RTV prispevek, je hotela jasen odgovor, da ali ne. Verjetno bi g. Pesek na odgovor ministrice z da poslušalcem dala vedeti, da se vlada le namerava vtikati v delovanje neodvisne televizije. To bi bil tudi velik razlog za napad opozicije na vlado, da siromaši že tako zelo osiromašne državljane z dodatnimi prispevki. Na tem mestu ne pozabimo, da je Pavle Rupar na shodih pozival državljane, da naj prenehajo plačevati RTV prispevek, ker jim tako ali tako nihče nič ne more. V tem primeru bi bilo dobro ugotoviti, koliko državljanov je glede na ta poziv prenehalo plačevati RTV prispevek. V katero stranko, uradno ali neuradno, spada gospod Rupar, pa vemo.

Meni osebno je žal, da neka oddaja, ki sem jo vedno rada gledala, dobiva tako negativne prizvoke. Osebno mi je tudi žal, da dober novinar ne more skriti odpora do vlade, ki trenutno ni iz njegovih bližnjih vrst. Mislim, da bi častno novinarsko razsodišče moralo razpravljati o takih primerih, kjer je zelo očitno, kam pes taco moli. Saj ne rabimo navijaštva, niti na eni niti drugi strani, rabimo samo nepristransko poročanje, saj samo to pričakujemo od neodvisnih novinarjev.

Marjeta Groff, Idrija