Popoldne se je na osrednjem trgu v Malmöju zbralo več kot 5000 ljudi. Med protestniki je bila tudi podnebna aktivistka Greta Thunberg.

»Sem oboževalka Evrovizije in trga se mi srce, a jo bojkotiram. Ne morem se zabavati, če vem, da Izrael sodeluje, medtem ko otroci umirajo. Mislim, da je to preprosto narobe,« je povedala 30-letna protestnica Hilda, ki ni želela navesti svojega priimka.

Pri Izraelu "zamižali", Rusijo takoj odslovili

Čeprav organizator glasbenega tekmovanja Evropska radiodifuzna zveza (EBU) zatrjuje, da je Evrovizija zgolj glasbeno tekmovanje, pa letos mnoge bode v oči, da je zamižala pri nastopajočem Izraelu, medtem ko Rusiji zadnja leta oz. od napada na Ukrajino ne dovoli udeležbe.

»Če so lahko izključili Rusijo, zakaj tega ne bi mogli storiti z Izraelom?« je povedala 29-letna Margo Mustafa. »Ljudje so prišli na Evrovizijo, da bi praznovali. Ni kaj praznovati. Poteka vojna,« je dodala.

Na protestih je bilo videti transparente z napisi, kot sta »osvobodite Palestino« in »kolonializma ni mogoče oprati v rožnatem«.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sicer švedski policisti skupaj z norveškimi in danskimi redno patruljirajo okoli Malmö Arene, po središču mesta in evrovizijski vasi.

Nastop izraelske predstavnice na generalki in tudi nocoj v živo so spremljali žvižgi iz občinstva

Že generalka namreč ni minila brez incidentov. Nastop izraelske predstavnice so spremljali žvižgi iz občinstva, občasno so se slišali tudi vzkliki v podporo Palestini.

Eden Golan se na Evroviziji predstavlja s skladbo Hurricane, ki jo je Izrael za evrovizijski nastop nekoliko prilagodil. Prvotno je pesem namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani, s čimer bi Izrael kršil načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, sodelujoče na evrovizijskem tekmovanju.

Kritiki so sicer več mesecev pritiskali na EBU, naj Izraelu zaradi agresije na Gazo udeležbo na letošnji Evroviziji prepove, tudi zato, ker se pri zvezi sklicujejo na apolitičnost dogodka in ker, kot omenjeno, niso imeli podobnih težav, ko so zaradi invazije na Ukrajino nastop prepovedali Rusiji.

Prvi polfinale 68. tekmovanja za pesem Evrovizije je potekal v torek, finale bo v soboto. V torkovem polfinalu se je v finale uvrstila prva deseterica, med njimi tudi slovenska predstavnica Raiven s skladbo Veronika.