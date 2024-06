Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja so tretji turnir zlate lige v Bratislavi pričakale z eno zmago in tremi porazi. Slovenke so najprej v Rakvereju v Estoniji s 3:0 v nizih premagale domačinke, nato pa tesno izgubile proti Ukrajini (2:3). Na domačem turnirju v Mariboru so morale Slovenke priznati premoč tako Špankam (0:3) kot Čehinjam (1:3).

Slovenske odbojkarice so zdaj pri štirih porazih in eni zmagi v tej izvedbi zlate lige ter zasedajo deseto mesto med 12 ekipami. Prve štiri reprezentance bodo po koncu ligaškega dela napredovale na zaključni turnir, zadnjeuvrščena pa v srebrno ligo. Za konec ligaškega dela tekmovanja bodo Slovenke igrale še proti Slovakinjam, tekma bo v nedeljo ob 18. uri.

Švedinje, ki bodo s štirimi zmagami in dvema porazoma ligaški del sklenile na petem mestu, so bile danes premočne tekmice za Slovenke. Skandinavke so prva dva niza dobile brez večjih težav, še najbolj izenačen je bil tretji niz, a je tudi ta pripadel Švedinjam.

Pri Sloveniji je 11 točk dosegla Maja Šiftar, po devet sta jih vpisali Maša Pucelj in Saša Planinšec.