Navijači Reala Madrida so v sedmih nebesih. Potem ko so v letošnji sezoni suvereno osvojili prvo mesto v španskem prvenstvu, se zdaj veselijo še 15. naslova prvaka v ligi prvakov. Tako so še povečali prednost kot najuspešnejši klub v elitnem evropskem klubskem tekmovanju pred prvim zasledovalcem Milanom, ki jih ima sedem. Čeprav je Borussia Dortmund prikazala dobro igro, je kraljevi klub izkušeno udaril, ko je bilo najbolj pomembno. V drugem delu drugega polčasa sta junaka postala Dani Carvajal in Vinicius Junior.

Velik spodrsljaj organizatorjev

Finalna tekma lige prvakov je ponujala številne zanimive predzgodbe. Bila je zadnja klubska za izjemnega nogometaša Reala Madrida Tonija Kroosa, ki se bo po evropskem prvenstvu športno upokojil. V dresu Borussie iz Dortmunda je zadnjič igral Marco Reus, ki je tekmo začel na klopi za rezervne igralce, po vsej verjetnosti pa tudi Mats Hummels. Oba sta bila v prvi postavi nemškega kluba leta 2013, ko se je prav tako na Wembleyju v finalu lige prvakov pomeril z Bayernom in klonil z 1:2. Posebna čustva je zagotovo doživljal tudi Jude Bellignham. »Skoraj ne morem verjeti, da se je razpletlo tako. Močno se veselim obračuna, atmosfere, vsega. A da se bom že v prvem letu po odhodu iz Dortmunda pomeril proti nekdanjemu moštvu v finalu lige prvakov, povrh vsega pa še v moji domovini, si nisem predstavljal niti v najbolj norih sanjah,« je misli pred tekmo strnil 20-letni Jude Bellingham, ki si je v treh letih pri Borussii iz Dortmunda ustvaril ime in si priboril prestop v Real Madrid, kjer mu je šlo že v prvi sezoni vse kot po maslu.

Večjih težav s poškodbami kluba pred vrhuncem sezone nista imela. Veliko smolo je imel zgolj vratar madridskega Reala Andrej Lunin. 25-letni Ukrajinec je odlično nadomestil Thibauta Courtoisa, ki si je že avgusta strgal križne vezi. Bil je junak zmage kraljevega kluba v četrtfinalu, ko so napredovali proti Manchestru Cityju po izvajanju enajstmetrovk. V začetku tedna ga je zdelala viroza in hitro je postalo jasno, da ne bo mogel pomagati soigralcem, zato je med vratnici stopil Courtois, za katerega je bila to šele peta tekma v letošnji sezoni. Kmalu po uvodnem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vincića so si organizatorji privoščili hud spodrsljaj, saj je na igrišče vdrlo nekaj navijačev, varnostniki pa so potrebovali kar nekaj časa, da so naredili red.

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinalpic.twitter.com/hP3etCMJRI — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 1, 2024

Po uvodnem otipavanju je proti pričakovanjem pobudo prevzela Borussia Dortmund, ki je prevladovala ves prvi polčas. Po izjemni podaji Hummelsa se je iz oči v oči s Courtoisom znašel Karim Adeyemi, ki je bil preveč neodločen. Nekaj trenutkov kasneje je vratnico zadel Niclas Füllkrug, a je posnetek razkril, da je bil v prepovedanem položaju. Dlani belgijskega vratarja, ki ga selektor Domenico Tedesco ni uvrstil na seznam za evropsko prvenstvo, sta do konca uvodnih 45 minut ogrela znova Adeyemi in Marcel Sabitzer, a je bil obakrat uspešen.

V nadaljevanje so nogometaši Reala Madrida vstopili previdneje in zaprli poti do svojega gola, zato Borussia Dortmund ni več prihajala do priložnosti. Prek Danija Carvajala so celo dvakrat ogrozili vratarja nasprotnega moštva Gregorja Kobla, nato pa v 74. minuti izpeljali akcijo za vodstvo. Kot je izvajal Kroos in znova našel Carvajala, ki so mu nogometaši nemškega moštva pustili preveč prostora. 32-letni in vsega 173 centimetrov visoki Španec je bil z glavo neusmiljen. To je Borussio Dortmund povsem presekalo, Realu Madridu pa dalo krila. Bellingham, Kroos, Eduardo Camavinga in Nacho Fernandez so bili blizu, da zatresejo mrežo, a so bili premalo natančni (Bellingham) oziroma je bil uspešen Kobel. Nato pa je prišla 83. minuta, napako je storil Ian Maatsen, podarjeno pa z obema rokama sprejel Vinicius Junior in odločil zmagovalca.

Ancelotti: Tega občutka se nikoli ne navadiš

»Od majhnih nog sem sanjal, da bom nekdaj igral na tako pomembnih tekmah. Težko vse skupaj opišem z besedami. To je najboljši večer v mojem življenju. Približali smo se temu, da bi imeli popolno sezono. Težko bi bilo bolje. Hvaležen sem soigralcem, družini, vsem, ki delujejo v zakulisju. Ta uspeh je zasluga celotnega kluba,« je s solzami v očeh govoril Jude Bellingham, ki sicer na igrišču ni blestel. Nato se je osredotočil na potek obračuna. »Moramo biti pošteni in povedati, da je bila Borussia Dortmund v prvem polčasu boljši nasprotnik. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi se znašli v zaostanku za gol, dva ali celo tri. A nato smo pokazali naš zmagoviti karakter. Spoštovanje obema kluboma. Real Madrid je moštvo mojih sanj, a tudi Borussia Dortmund mi bo za vedno ostala v lepem spominu. Brez nje vse to ne bi bilo mogoče.« Carlo Ancelotti je s petimi zmagami v ligi prvakov najuspešnejši trener v tem tekmovanju. Trikrat je bil uspešen z Realom Madridom in dvakrat z Milanom. Ob tem je bil z rdeče-črnimi dvakrat najuspešnejši klub v Evropi tudi kot igralec. »Tega občutka se nikoli ne navadiš. Finale je bil izjemno težak, precej bolj, kot smo upali, da bo. V prvem polčasu smo trpeli. V drugem smo manjkrat izgubili žogo, igrali bolje. Odločale so, kot vedno, malenkosti. Sanje se nadaljujejo,« se je smejalo Carlu Ancelottiju. V solzah pa je bil Toni Kroos, ki se tako z uspehom v ligi prvakov poslavlja od Reala Madrida in klubske kariere. »Ključna stvar je bila, da v prvem polčasu nismo prejeli gola. Igrali smo pod našimi sposobnostmi, a nas je v to prisilil nasprotnik. Ob polčasu smo se pogovorili in nato spremenili pristop. Prevzeli smo nadzor nad tekmo in bili boljši. A smo za to potrebovali veliko časa in kaj lahko bi se razpletlo drugače.«

Da so iz rok spustili veliko priložnost, so se zavedali tudi pri Borussii iz Dortmunda. »Močno smo razočarani. Po takšni tekmi, v kateri smo imeli toliko lepih priložnosti, je to normalno. Real Madrid te bo slej kot prej kaznoval, če jih ne izkoristiš. Velik uspeh je, da smo prišli do finala. Zelo sem ponosen na moštvo in vsakega posameznika, saj smo dokazali, da spadamo v evropski vrh. A grenak priokus bo zaradi poteka ostal še dolgo,« je pojasnil vratar Borussie Dortmund Gregor Kobel. Tudi trener Edin Terzić je ponosen na svoje igralce. »Odigrali smo izredno dobro tekmo. Vse, kar nam je manjkalo, je bila hladnokrvnost pred golom nasprotnika. Real Madrid jo je imel in zato so postali prvaki. A lahko sem samo ponosen na svoje igralce. Borussia Dortmund je igrala natančno tako, kot si želim, in to pomeni veliko.«

*** 20 mio. € finančne nagrade je Real Madrid prejel samo za zmago v ligi prvakov. Poraženka Borussia Dortmund je v žep pospravila 15,5 milijonov evrov.