Ameriška vesoljska agencija Nasa naj bi danes na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) prvič izstrelila Boeingovo vesoljsko plovilo Starliner s posadko, del katere naj bi bila tudi astronatvka slovenskih korenin Sunita Williams.

Približno tri minute pred predvideno izstrelitvijo vesoljskega plovila je najprej prišlo do začasne prekinitve. Odštevanje je v zadnjem trenutku ustavil sistem, ki se je iz še neznanega razloga samodejno sprožil, so pojasnili pri Nasi, kjer so nato odpovedali izstrelitev. Nova možnost za izstrelitev naj bi bila v nedeljo ter nato v torek in sredo.

Misija se že več let sooča z zamudami in prihaja v težkih časih za Boeing, ki se sooča s krizo glede varnosti potniških letal.

Nasa računa na uspeh Starlinerja, s katerim želi prevažati posadke na ISS. To od leta 2020 za Američane opravlja zasebno podjetje Elona Muska SpaceX, ki je nadomestilo prevoze z ruskimi raketami.