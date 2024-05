Eden Golan je morala pred tem spremeniti besedilo pesmi z naslovom Hurricane (Orkan), da se je sploh lahko uvrstila na tekmovanje, organizatorji pa posebej skrbijo za njeno varnost. Med drugim so ji svetovali, naj ne zapušča hotelske sobe.

Njena pesem se je najprej imenovala Oktobrski dež, vendar so ga morali zaradi navezav na napade Hamasa na Izrael sedmega oktobra spremeniti. Pevka sicer upa, da bo s svojo pesmijo ljudi združila: »Prišla sem pokazat svoj glas in deliti ljubezen,« je povedala za Reuters.

⚠️SHAMEFUL! Israeli Eurovision contestant Eden Golan getting booed while starting her performance. She must win. pic.twitter.com/R0fS8k9OCG