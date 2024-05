Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec je na eni izmed minulih sej potrdil nekaj več kot šest milijonov evrov vredno naložbo v zgraditev dodatnih prostorov za vrtec, v katerem bo tako prostor za deset oddelkov. Gre za prizidek k objektu Osnovne šole Dobrova, v okviru katere že zdaj deluje vrtec s sedmimi oddelki, je pojasnila Simona Kostrevc z občine. Gradbena dela naj bi začeli marca prihodnje leto, občinska uprava pa je že izvedla prostorsko preveritev in urbanistično analizo umestitve novega vrtca, pripravo projektne dokumentacije pa nameravajo začeti že letos. Sodeč po investicijski dokumentaciji, ki jo je pripravil Zavod Turjak – Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, naj bi se dela zaključila do avgusta 2026.

»Prizidek bo zasnovan z upoštevanjem trajnostnih gradbenih praks in energetske učinkovitosti, kar bo zmanjšalo operativne stroške in vplivalo na okolje. Poleg tega bo novi vrtec prispeval k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, zagotovil večjo socialno vključenost in podpiral demografski razvoj občine,« je še poudarila Kostrevčeva. Dodala je še, da bodo novi prostori potrebni zaradi povečanega števila prebivalcev v tej občini v neposredni bližini Ljubljane. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je število občanov te občine v dvajsetih letih povečalo za več kot tisoč. Leta 2002 so imeli 6692, leta 2022 pa že 7860 prebivalcev.

Trinajst oddelkov

V okviru zavoda OŠ Dobrova trenutno delujejo tri enote vrtca, ki delujejo na treh lokacijah na območju občine. Poleg matičnih prostorov na Stari cesti 13, kjer bodo zgradili prizidek, imajo še en oddelek na Cesti 7. maja. Še dva oddelka pa sta na lokaciji Brezje. Skupaj je trenutno torej na območju občine deset oddelkov, v katerih je vpisanih 158 otrok, imajo pa še 12 prostih mest. Po zaključku del pa bo 13 oddelkov, saj v sedanjih prostorih s sedmimi oddelki ne bodo več izvajali vrtčevskih dejavnosti. Kostrevčeva je še poudarila, da bosta v okviru del dodani tudi igralnica za 220 otrok in druga infrastruktura, ki bo olajšala delo tako zaposlenim v vrtcu kot v šoli. »Naložba vključuje načrtovanje in zgraditev novih prostorov, ki bodo obsegali dodatne igralne in učne sobe, sanitarije, garderobne prostore in večnamenske prostore, ki so potrebni za sodobno in celovito predšolsko vzgojo. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju varnosti in dostopnosti ter ustvarjanju stimulativnega učnega okolja, ki spodbuja razvoj otrok,« je še povedala. Pri tem je še dodala, da bo prizidek zasnovan z upoštevanjem trajnostnih gradbenih praks in učinkovitosti, kar bo zmanjšalo operativne stroške. Med pomembnimi razlogi za širitev je namreč izpostavila še neustreznost obstoječih prostorov vrtca, saj ti ne izpolnjujejo tehničnih in varnostnih pogojev.

Intenzivna sanacija posledic ujme V občini Dobrova - Polhov Gradec so prejšnji mesec začeli intenzivno odpravljati posledice lanske ujme. Med drugim so zagnali trajno sanacijo plazov OŠ Črni Vrh, Sovov grič–Frjan, Zalog in Osredek. Načrtujejo tudi sanacijo ceste Polhov Gradec–Zalog ter ceste v Potrebuježevem in Petačevem grabnu. Za številne izvajalce omenjenih del so doslej sklenili pogodbe v skupni vrednosti šest milijonov evrov.