Slavni dom v predmestju Chicaga, kjer je v holivudskem filmu Sam doma družina v božičnem času pozabila na malega Kevina McCallisterja in brez njega odšla v Pariz, potem pa se začnejo prav nič božične norčije Kevina in dveh nepovabljenih obiskovalcev, so začeli ta teden prodajati preko nepremičninskega portala Zillow.

Hiša je bila na prodaj prvič leta 2012, tedanji kupci in zdajšnji lastniki so jo kupili za 1,58 milijona dolarjev. Luksuzni dom je bil leta 2021 za kratek čas tudi uvrščen na seznam Airbnb. Oboževalci Kevina in njegovih božičnih vragolij, so v hiši lahko prespali eno noč.

Vendar pa so oboževalci filma kaj hitro opazili, da v domu McCallisterjevih manjka kar nekaj sob, ki so jih videli v filmu. To pa zato, ker je bila hiša za snemanje premajhna, zato je bilo nekaj odlomkov filma posnetih na bližnji srednji šoli New Trier Township.

Leta 2018 v celoti prenovljena

»Sedanji lastniki so dom prenovili leta 2018, pri tem pa pazili, da je ostala nedotaknjena vsa arhitekturna posebnost in celovitost najbolj nepozabnih in prepoznavnih prostorov iz fima,« so zapisali na spletni strani agencije Zillow.

Dom, ki ga na zunaj krasi fasada iz gruzijske opeke, obsega pet spalnic, šest kopalnic, dve dnevni sobi, kuhinjo z dvema velikima otokoma in dvojnimi pečicami, garažo za tri avtomobile in zastekljeno verando s kaminom. Ne manjka pa tudi kinodvorana s spominki iz filma Sam doma. Poleg hiše je tudi košarkarsko igrišče.