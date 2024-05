Dolenjski kriminalisti so ovadili 38-letnika, samostojnega podjetnika iz Posavja, ki je v svojih nastanitvenih objektih lažno prijavil več kot 2000 oseb kot svoje goste. Na podlagi lažnih računov je med leti 2020 in 2022 od finančne uprave dobil dobrih 274.000 evrov.

Pri tem mu je pomagal 42-letni sostorilec, ki je, ugotavljajo policisti, odkupil bone od dejanskih imetnikov, dobil njihove osebne podatke, plačeval pa jim je z izdelki iz svoje trgovine, del pa tudi v gotovini.

Zagovarjati se bosta morala zaradi preslepitve in ponarejanja poslovnih listin. Za prvo kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali do treh let zapora, za drugo pa do dveh let zapora.

Policisti so ovadili še šest fizičnih oseb ter pravno osebo. Novomeščan je prek družbenih omrežij po enakem vzorcu kot zgoraj oglaševal odkup turističnih bonov. S pajdaši, med katerimi so bili tudi nosilci nastanitvenih dejavnosti, so si v letu 2022 pridobljene podatke izmenjali in prikazovali fiktivno izvedbo storitev, zanje pa od Fursa dobili dobrih 7.300 evrov. Dva se bosta morala zagovarjati tudi zaradi sprejemanja podkupnine, za kar jima grozi denarna kazen in do štiri leta zapora.