Ne, to ni zemeljski plaz. Prav tako ne gre za kakšno ledeniško letovišče. Prebivalce mehiškega mesta Puebla, ki zadnje tedne spremljajo več vročinskih valov, tudi s temperaturami okoli 45 stopinj Celzija, so minuli petek doživeli nenavadno ujmo. Na mesto je med nalivom padlo toliko toče, da ni le prekrila tla, temveč je ustvarila konkretno ledeno odejo. Zaradi visokih temperatur se je led kmalu pričel topiti, zaradi česar so se ulice mesta za nameček spremenile še v ledene reke.

Svet so obšli posnetki lokalnega prebivalstva, kako začudeni nad nenavadnostjo pojava z lopatami odstranjuje mešanico blata in ledu. Obsežna toča je medtem povzročila veliko gmotne škode. Poleg zapor cest in porušenih dreves so bili poplavljeni tudi domovi in trgovine.