Kot kaže, se lahko rast na Kitajskem še nadaljuje, saj so vrednotenja relativno nizka in tudi pozicioniranje skladov ostaja blizu petletnih najnižjih vrednosti. K večjemu optimizmu naj bi pripomogel tudi obisk kitajskega predsednika v Franciji z namenom stabilizacije odnosov z Evropo, ki je pomembna trgovinska partnerica. Gre za prvi obisk v Evropi po letu 2019. Vrednosti globalnih delniških trgov so se v zadnjih dneh nekoliko popravile po predhodnem mesecu, ko smo beležili drsenje tečajev zaradi podatkov, ki so napovedovali kasnejši začetek nižanja obrestnih mer v ZDA. V Evropi beležimo nižjo inflacijo in gospodarsko rast, kar bi lahko bila razloga, da bi ECB začela nižati obrestne mere še pred ameriško centralno banko. Inflacija se v Evropi namreč bliža ciljnima dvema odstotkoma, zato bi lahko prvi rez obrestnih mer dobili že junija.

Evropske cene plina vztrajajo nad 30 evri za megavatno uro, saj trgovci opažajo povečano globalno povpraševanje po utekočinjenem zemeljskem plinu (LNG), ki se običajno prevaža z ladjami po morju. Evropski trg je sicer zaključil zimsko obdobje z rekordnimi zalogami, a vendar smo zdaj v obdobju polnjenja zalog, trgovci pa se srečujejo z močnim povpraševanjem v Aziji, predvsem v Indiji in na Kitajskem. Na ponudbeno stran vplivajo zastoji v proizvodnji LNG v Avstraliji in obdobje brez močnega vetra na severu Nemčije, kjer je večina vetrnic za proizvodnjo elektrike. Obdobje zmanjšanega vetra se bo po napovedih nadaljevalo še en teden, v tem času pa za proizvodnjo elektrike porabijo več plina. Cena nafte je v zadnjih tednih nekoliko upadla, kar se v tem tednu pozna tudi na naših črpalkah. Sicer cena ostaja dokaj stabilna, kljub vojaškim spopadom in težavam s prevozom skozi Sueški prekop.

Slovenski borzni indeks SBITOP trenutno znaša blizu 1450 točk. Ponovno se približuje najvišji vrednosti v letošnjem letu, ki jo je dosegel v začetku aprila pri 1471 točkah. Pri gibanju domačega indeksa seveda lahko opazimo določene vzporednice z globalnimi finančnimi trgi, pa čeprav včasih z nekaj zamika. Nekoliko večji vpliv opazimo v obdobju napovedanih in izplačanih dividend, saj so te razmeroma visoke in imajo tako tudi večji vpliv na rast in posledični padec tečajev pred izplačilom in po njem. Glede na termine izplačil dividend, ki so načeloma enkrat letno, lahko govorimo o sezonskem gibanju. Dolgoročno gibanje vrednosti delnic na splošno zaznamujejo predvsem uspešnost poslovanja, pričakovanja in makroekonomska gibanja.