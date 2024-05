Stave: Klub, ki je zrcalo lige

Če so nogometaši Olimpije na zadnjeaprilski dan bili videni pražnje paradirati po Ljubljani, se je Oskar Drobne z ekipo Rogaške zvečer povzpel na lokalni hrib na golaž. Prizora predstavljata dve skrajnosti domačijskega nogometa, po odločitvi NZS, da Slatinčanom ne izda licence za prihodnje leto, pa je očitno, katera je nogometni vrhuški bolj oziroma manj všečna. A obenem tudi ni dvoma, kdo je pozitivec v očeh javnosti. Že po pravilu je to outsider, torej Slatinčani, ki so minevajoče slovensko nogometno prvenstvo svojevrstno začinili, mu s svojim spomladanskim nizom, kot z uvrstitvijo v finale pokala, v katerem se bodo pomerili z drugoligaško Gorico, tudi nastavili zrcalo. Rogaška in Gorica sporočata, da je bilo letošnje prvoligaško tekmovanje slabo. Razen Celja, Brava in Rogaške nobena ekipa s sezono ne more biti zadovoljna, svojevrstno spričevalo je tudi rekordno število trenerjev, ki so se zamenjali.