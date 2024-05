Iz vojašnice nazaj v šolsko telovadnico

V osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj so se razveseli odprtja prenovljene šolske telovadnice. Potem ko so to zaradi zaznanih poškodb na strehi pred dvema letoma zapečatili, se je kmalu zatem udrl še strop telovadnice. Pouk športne vzgoje je v minulem obdobju potekal v bližnji vojašnici in na prostem.