Leta 2021 naj bi tožilka pod vplivom alkohola tudi povzročila prometno nesrečo in zapustila kraj nesreče, so poročali mediji. Na odločitev se je po pisanju Vestnika že pritožila. Predsednik disciplinskega sodišča prve stopnje pri vrhovnem državnem tožilstvu Darko Simonič je povedal, da je disciplinski postopek lahko tajen in so informacije o postopku zaščitene in nedostopne javnosti ter se ne morejo razkrivati. Namen te tajnosti pa ni skrivanje informacij, ampak zagotavljanje poštenega postopka in ohranjanje zaupnosti podatkov. Javnost bo obveščena, ko bo postopek pravnomočno zaključen, je za Vestnik še povedal Simonič.