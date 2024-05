V prepihu poezije

Začel se je 12. festival bralne kulture Prepišno uredništvo, ki ga pripravljajo pri LUD Literaturi. Organizatorji so se odločili, da bo letošnja krovna tema stkana okoli poezije. »Med ekipnim razpravljanjem o tem, katero temo bi letos izbrali, smo ugotovili, da je skrajni čas za poglobljeno debato o poeziji in njenih življenjih, saj se z njo ukvarjamo ves čas (izdajamo pesniške zbirke, prirejamo branja, jo objavljamo v reviji Literatura), nismo pa je še takole zares postavili pod drobnogled,« je letošnjo usmeritev v poezijo utemeljila Veronika Šoster, predsednica društva LUD Literatura in soorganizatorica festivala. Udeležila se ga bodo številna zveneča imena slovenske poezije, od Esada Babačića, Veronike Dintinjana, Miljane Cunta do Nataše Velikonja, Milana Jesiha in drugih gostov. Glavnina dogajanja se bo zvrstila v prihodnjem tednu, od ponedeljka do četrtka, vmes pa bodo izvedli tudi pesniške delavnice Človek ni čoln pod mentorstvom Jerneja Županiča. »Na letošnji ediciji se zelo veselimo branj iz pesniških prvencev, ki bodo potekala vsak dan. Vsi povabljeni bodo namreč lahko brali izključno iz svojih prvencev (nekateri izmed njih so že kultni!), ne glede na opus. S tem želimo tako poudariti pomembnost prvenca kot izenačiti pogoje za vse udeležence. Pa da vidimo, ali prvega res ne pozabiš nikoli,« še dodaja Veronika Šoster. Vstop na Prepišno uredništvo je prost, je pa omejeno število sedežev. Med festivalom bodo knjige LUD Literature na voljo po akcijskih cenah.