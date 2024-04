#intervju Ian Astbury,​ The Cult: Naša glasba je psihološki in fizični ritual​

Bolj ko se je skrajševalo njeno ime, bolj se je večala prepoznavnost in popularnost skupine The Cult. Southern Death Cult so bili pretežno klubska atrakcija, Death Cult so v dobrem letu že pustili več sledi na koncertnih odrih, The Cult pa so s svojevrstno kombinacijo gotskega rocka, atomskega bluesa, postpunka in hipijevskega šamanizma v popkulturi povezali do tedaj nezdružljive arhetipske rockovske podobe ter odločilno oblikovali glasbene smernice v zadnjih štiridesetih letih. Skupino je januarja 1984 ustanovil Ian Astbury v Bradfordu v Veliki Britaniji, kamor se je vrnil iz Kanade, kjer je preživel mladost in razvil odnos do staroselcev preko njihove kulture do okolja, tradicije in duhovnosti. Vsi ti elementi se v različnem ravnotežju (tudi po vizualni/simbolni plati) prepletajo na enajstih studijskih albumih in čeprav edina stalna člana skupine, Ian in kitarist Billy Duffy, nimata razvitega odnosa do nostalgije, večina poslušalcev še vedno prisega na trojček albumov Love (1985), Electric (1987) in Sonic Temple (1989).