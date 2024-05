»To je najlepši kraj na svetu,« je dejala Madonna. »Ta kraj je magičen,« je dodala in pokazala na ocean in gore.

Pred samim koncertom je v mestu vladalo navdušenje in razburjenje. Oboževalci so se pred vhodom v hotel Copacabana postavili v dolgo vrsto in upali, da bodo imeli priložnost, vsaj za trenutek, uzreti kraljico popa. Letališče v mestu je po poročanju CNN sprejelo več kot 170 letal, saj so oboževalci prišli s celega sveta.

Mestne oblasti ocenjujejo, da se je koncerta udeležilo 1,6 milijona ljudi, nekateri so opazovali iz osvetljenih apartmajev ali hotelov s pogledom na plažo, medtem ko so drugi gledali z motornih čolnov in jadrnic, ki so bile zasidrane v bližini.

Pevka pa je na samem koncertu dala od sebe vse – zapela je hite kot so »Like a virgin« in »Like a prayer«, med njimi pa menjala oblačila in se odlično znašla v različni scenografiji.

Koncert, ki ga je uradna spletna stran Madonne opisala kot največji v njeni 40-letni karieri, je označil zadnjo postajo njene turneje Celebration. Oboževalci, mnogi so čakali ure ali celo dni pred koncertom, da bi dobili dober razgled, pa so bili nad Madonninim nastopom navdušeni. »Nikoli nisem videla tako močnega nastopa,« je ena izmed oboževalk povedala BBC.

Mestne oblasti so naročile gasilcem, naj hladijo oboževalce z brizganjem vode pred koncertom. Bili so na visoki stopnji pripravljenosti, saj je lansko leto na koncertu Taylor Swift zaradi vročinske izčrpanosti umrl mlad brazilski oboževalec.

Več kot 3,000 policistov je bilo razporejenih po območju koncerta, kjer so pred časom pred množico nastopili tudi Rolling Stones in Rod Stewart.