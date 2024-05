V nedeljo ob približno pol osmih dopoldne je zagorelo v stanovanjski hiši v Idriji. Številni idrijski prostovoljni gasilci so se spopadli z ognjem, med gašenjem pa so v hiši našli že zoglenelo moško truplo. O tragični smrti so policisti takoj obvestili preiskovalnega sodnika in lokalno tožilstvo, zaenkrat pa niso ugotovili, da bi šlo pri smrti moškega za nasilno smrt ali posledico kakšnega drugega kaznivega dejanja. Natančno smrt pokojnega bo razkrila sanitarna obdukcija na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino, policisti pa morajo najprej ugotoviti in potrditi identiteto trupla. x lp